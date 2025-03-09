Евросоюз полностью обеспечит социальные и военные потребности Украины.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается Украины, мы обеспечили, чтобы в 2025 году был закрыт финансовый разрыв для экономического выживания Украины, сосредоточившись на этом в текущем году. И действительно, если посмотреть на то, что ЕС предоставил в этом году, то это 14 млрд евро. Это включает в себя экономическую стабильность Украины в 2025 году. Если посмотреть на военную помощь, то Украине было поставлено военной техники на сумму 52 млрд евро, что примерно равно поставкам США. Здесь нам придется действовать активней. Инициатива «Европейский фонд мира» очень помогает», – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что пребывает в тесном контакте с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским.