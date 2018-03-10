10.03.2018, Москва, Елена Острякова

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«Европа за нами»: в Риге прошел марш в защиту русских школ

Более 3 тыс человек собрались сегодня в Риге на марш и митинг в защиту русских школ против решений латвийского Сейма о запрете образования на русском.

Участники держали в руках лозунги на русском, латышском и английском языках: «Внимание к правам детей», «Нет ассимиляции», «Политический террор в Европе – наша реальность», «Это не реформы, это репрессии». Впереди колонны шли барабанщики.

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Марш подошел в французскому и германскому посольствам и завершился митингом у представительства Еврокомиссии. Они скандировали: «Руки прочь от русских школ», «Нашей школе 200 лет, вот нацистам наш ответ», передаёт корреспондент Политнавигатора.

«Националисты почувствовали запах крови, поскольку нет отпора со стороны общества, и начали закручивать гайки. Эти подлецы и душители свободы решили вводят страшные изменения, которые влекут штрафы за использование нашего родного языка во всех случаях жизни», – сказал депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

По его словам, сегодняшнее мероприятие проходило под лозунгом «Достучаться до небес – достучаться до Европы». Экс-евродепутат Татьяна Жданок предложила всем подписаться под петицией о защите прав нацменьшинств, которая также касается басков и корсиканцев.

«Европа за нами», – сказала Жданок.