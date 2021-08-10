Европа заигралась. Немецкие фермеры бедствуют из-за антироссийских санкций – депутат Рады

10.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Из-за санкций против России Германия терпит кризис, местные фермеры не могут поставлять свою продукцию, поэтому столкнулись с дефицитом финансов.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады, бывший член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шевченко, Европа, в том числе и Германия загнали себя в тупик и из-за этого злятся на Украину.

«Европа заигралась, она себя поставила в тупик. Санкции против России и на них отразились. Я 200 – 300 километров проехал по селам Германии. Я там когда-то проходил практику по сельскому хозяйству и видел, какие у них были фермеры тогда, какие поля, и какие сейчас. Я не узнал Германию. Чувствуется нехватка финансов», – сказал депутат.

«А почему? Потому что перестали поставлять свою продукцию в Россию. И поэтому немцы злятся на нас, поэтому немцы нам сказали по «Северному потоку-2» «До свидания, будет. Больше я вам скажу – вы знаете, что энергетическая хартия сказала все – интеграции энергетики Украины не будет, потому что они посчитали, что это безопасность Европы. Не будет баланса», – заявил Шевченко.