Европа запретила Украине понижать цены на газ

03.01.2019, Киев, Игорь Петров

Обещания Юлии Тимошенко снизить цены на газ в случае победы на выборах президента – враньё. Подписанное Украиной соглашение об ассоциации с ЕС предполагает т.н. «рыночные цены» и исключает дотации.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть соглашение об Ассоциации, есть первое коалиционное соглашение, которое подписали все фракции. Там четко написано, что тарифы должны быть рыночными. В соглашении об Ассоциации четко написано, что тарифы должны быть привязаны к импортному паритету.

Чтобы изменить эту модель, надо поменять идеологию с самого верха. Я не представляю себе как. Если сейчас выигрывает условно проамериканский кандидат – а у нас все реальные претенденты проамериканские – и он скажет, что снизит тарифы, то тогда возникает вопрос – как на это посмотрят западные кредиторы?

А они скажут: уважаемый, выполняйте взятые вашими предшественниками на себя обязательства, а то денег вам не дадим. Я не представляю себе, как эти люди могут договориться.

Любые реальные претенденты, которые заявляют намерение снизить тариф, столкнутся с жестким противоречием. Им просто-напросто сразу же откажут в финансовой поддержке. И передоговориться никак не получится», – сказал Марунич.

Напомним, что у Украины был реальный шанс сохранить низкие цены на газ в 2013 году, когда Россия предлагала вступление в Таможенный союз, льготные расценки на энергоносители и многомиллиардные кредиты.

Вместо этого в Киеве был организован государственный переворот под лозунгом евроинтеграции, что привело к гражданской войне и закрытию промышленных предприятий после разрыва экономических связей с РФ.