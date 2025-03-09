Европа жертвует своим хвалёным благополучием ради войны с Россией
Европейский ВПК недостаточно силён, чтобы пытаться тягаться с Россией на поле боя, однако ЕС всё равно стремится повоевать.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейцы хотят вести с нами серьёзные переговоры о мире на Украине, но они хотят вооружать их, и поставлять оружие, которого у них нет. Я имею в виду, что Германия, Франция, Великобритания, Италия – все они вместе производят столько артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сколько могут.
Но это даже не может сравниться с тем, что Россия производит за месяц. Они за полгода произведут столько же снарядов, сколько Россия за месяц. Как Украина может продолжать сражаться? Никак», – сказал Джонсон.
Ведущий заметил, что европейское общественное мнение уже готовят к сокращению социальных благ ради милитаризации.
«Кажется, в Financial Times есть статья, в которой говорится, что Европа должна сократить свое социальное обеспечение, чтобы создать военное государство. Кажется, они готовы это сделать.
Но они не видят этого. Они не видят, что в долгосрочной перспективе они проиграют. Они пытаются развязать войну между Европой и Россией, которой пока нет. Но они пытаются ее создать. Они пытаются сказать, что это будет будущее отношений между Европой и Россией», – возмущался он.
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