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Европейский ВПК недостаточно силён, чтобы пытаться тягаться с Россией на поле боя, однако ЕС всё равно стремится повоевать.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы хотят вести с нами серьёзные переговоры о мире на Украине, но они хотят вооружать их, и поставлять оружие, которого у них нет. Я имею в виду, что Германия, Франция, Великобритания, Италия – все они вместе производят столько артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сколько могут. Но это даже не может сравниться с тем, что Россия производит за месяц. Они за полгода произведут столько же снарядов, сколько Россия за месяц. Как Украина может продолжать сражаться? Никак», – сказал Джонсон.

Ведущий заметил, что европейское общественное мнение уже готовят к сокращению социальных благ ради милитаризации.