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22.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Украина, Энергетика

Европа жестко кидает Украину


Вся «поддержка» Западом Украины заканчивается там, где начинаются экономические интересы европейских государств. Так, «партнеры» будут убеждать Украину в сохранении транзитного статуса до тех пор, пока не будет построен «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, к моменту реализации второй нитки «Северного потока» европейские политики, обещавшие Украине поддержку, уже уйдут в отставку, и их слова перестанут иметь ценность.

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«Цена слов поддержки Украины такова, что как только начинается экономический интерес любой европейской страны, интерес Украины и поддержка тут же уходит на второй план. «Северный поток» строят.  Я не верю ни в какие гарантии того, что транзит по Украине, в случае введения в эксплуатацию «Северного потока-2», будут продолжать. Это сейчас, чтобы успокоились, чтобы сохранить лицо, чтобы красиво выйти. Может, когда его построят, уже Меркель не будет канцлером, и ей не нужно будет отвечать за эти слова. Но президент точно будет у нас не Порошенко», – сказал депутат.

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