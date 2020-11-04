Европарламент делает предупреждение Зеленскому

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский нарушает Конституцию, требуя от Верховной рады поддержать роспуск Конституционного суда, отменившего уголовную ответственность за ложные данные и неподачу деклараций.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фракция большинства – «Слуга народа» – провела дискуссии по этой ситуации, и на выходных я услышал от одного коллеги, что вроде бы законопроект, который подал президент, чтобы противодействовать этому, они не будут рассматривать. Я считаю, что это правильный шаг, поскольку то, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции.

Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд. Будем надеяться, что депутаты не станут это рассматривать. Я советую всем причастным попробовать сформировать широкое межфракционное большинство реформаторской ориентации», – заявил Гелер.

Напомним, Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В «Большой семерке» и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

29 октября Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель КСУ Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией «Слуга народа» президент призвал поддержать увольнение судей КСУ. Однако накануне депутаты так и не проголосовали законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске нынешнего состава Конституционного Суда Украины.