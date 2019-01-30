Европарламент еще раз подтвердил антирусские двойные стандарты

30.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Представители Европарламента отвергли официальное приглашение властей ДНР, чтобы увидеть реальное положение дел в республике.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам приезжал один из замов генсека ООН. Украинские генералы были у нас в 2014 году, когда тут вовсю еще стреляли. Всем им мы обеспечили безопасность. У нас работают Красный крест и ОБСЕ. Поэтому вопрос безопасности мы решим, было бы желание приехать с их стороны, – заявил Басурин.

С 27 января по 2 февраля еврочиновники будут посещать области Украины у побережья Азовского моря. Целью объявлена оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе.

В Еврокомиссии на запрос издания отметили, что в ДНР или ЛНР ее представители приезжать не планируют: «Миссия ЕС в Приазовье посещает только подконтрольные правительству территории. Как вам известно, Евросоюз не признает так называемые ДНР и ЛНР».

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Рубенко считает, что представители ЕС не хотят ехать в республики, потому что это может означать частичное признание регионов.