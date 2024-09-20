Европарламент и Atlantic Council синхронно призвали западных лидеров плюнуть на «красные линии» Путина

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Европарламент призвал страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Украины вглубь России западным оружием. Как сообщает сайт ЕП, соответствующая резолюция была принята большинством голосов: за проголосовали 425 депутатов, против — 131, еще 63 воздержались.

В документе отмечается, что ограничения на использование западного оружия якобы мешают Киеву «в полной мере осуществлять право на самооборону» и делают Украину «уязвимой».

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«Недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия», — говорится в резолюции.

В связи с этим депутаты Европарламента призывают расширить военную помощь Украине, увеличив поставки вооружения и включив в них немецкие дальнобойные ракеты Taurus, а также усилить санкции против России, в том числе начать конфискацию российских активов.

Кроме того, странам ЕС и союзникам по НАТО предлагается «коллективно и индивидуально взять на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% своего ВВП ежегодно» и начать создавать на украинской территории военные производства.

В резолюции отмечается, что конечной целью этого является достижение “справедливого и прочного мира в Украине на условиях Киева”.

При этом в Европарламенте призывают страны ЕС не сокращать финансовую помощь и готовиться «на протяжении многих лет» поставлять Украине гуманитарную помощь.

А в это время за океаном близкий к Демпартии тинк-танк Atlantic Council публикует мнение своего обозревателя Питера Дикинсона, подстрекающего не обращать вниание на «красные линии» России – мол, сам Владимир Путин в них уже «запутался»

Как отмечается в колонке, «Появляется все больше признаков того, что западные лидеры готовы пересмотреть свою позицию и дать Украине зеленый свет на удары вглубь России дальнобойным оружием. На фоне этого, поднимая вопрос о перспективе Третьей мировой войны, Путин явно надеется запугать Запад и убедить союзников Украины в том, что было бы разумно сохранить нынешний запрет. В то же время, его попытки представить этот вопрос как способный изменить правила игры, подрываются его собственной слабой реакцией на рутинное использование Украиной западных ракет дальнего радиуса действия в таких регионах, как Крым, которые уже давно являются частью России».

Конечно, это не первый раз, когда Россия предупреждает о предстоящей войне с НАТО, отмечает Дикинсон.

«Однако также не удивительно, что красные линии Путина оказываются подозрительно гибкими. С февраля 2022 года партнеры Украины развенчивали красную линию по красной линии, расширяя свою военную помощь Киеву — от касок и ручных противотанковых средств до систем ПВО Patriot, ракет дальнего радиуса действия и истребителей F-16. В августе 2024 года украинская армия пересекла самую красную из всех красных линий, пойдя в саму Россию. Вместо того, чтобы выполнить свои многочисленные угрозы, Путин уменьшил значение украинского вторжения и изобразил первый захват русской земли со времен Второй мировой войны как простую «провокацию», – утверждает он.

Дикинсон убеждает читателей, что «красные линии» Путина – это лишь блеф, направленный на то, чтобы напугать Запад и изолировать Украину.

«За последние два с половиной года его попытки наложить ограничения на своих международных противников неоднократно разоблачались и становились все более оторванными от реалий войны. Сейчас мы пришли к тому, что последние красные линии Путина прямо подчеркивают относительную слабость его позиции. Если западные лидеры смогут наконец-то преодолеть свой страх перед эскалацией, они увидят, что Путин гораздо менее грозен, чем он хотел бы, чтобы мы в это верили», — заключает автор.