Европарламент идет на фактическое объявление войны России

18.11.2022  09:17 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


Европейский парламент согласовал текст резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил депутат Европарламента от Литвы Андриус Кубилюс.

Европейский парламент согласовал текст резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма. Об этом, передает корреспондент...

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«После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту», — написал Кубилюс.

По его словам, в тексте резолюции будет указано:

«Европейский парламент…признает Россию государством-спонсором терроризма».

Евродепутат уточнил, что принять документ могут во время сессии 21-24 ноября.

Отметим, что резолюции Европарламента носят рекомендательный, а не обязующий  характер.

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