Европарламент идет на фактическое объявление войны России

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Европейский парламент согласовал текст резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил депутат Европарламента от Литвы Андриус Кубилюс.

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«После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту», — написал Кубилюс.

По его словам, в тексте резолюции будет указано:

«Европейский парламент…признает Россию государством-спонсором терроризма».

Евродепутат уточнил, что принять документ могут во время сессии 21-24 ноября.

Отметим, что резолюции Европарламента носят рекомендательный, а не обязующий характер.