Европарламент идет на фактическое объявление войны России
Европейский парламент согласовал текст резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил депутат Европарламента от Литвы Андриус Кубилюс.
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«После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту», — написал Кубилюс.
По его словам, в тексте резолюции будет указано:
«Европейский парламент…признает Россию государством-спонсором терроризма».
Евродепутат уточнил, что принять документ могут во время сессии 21-24 ноября.
Отметим, что резолюции Европарламента носят рекомендательный, а не обязующий характер.
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