Европарламент «наехал» на РФ, США и Китай: Поставки вооружений Украине не прекратятся

Михаил Рябов.  
19.03.2025 17:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 342
 
Д.Б., Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Европарламент сегодня на заседании принял резолюцию, которую можно трактовать как демонстративный ответ на озвученное Владимиром Путиным требование прекратить поставки оружия Украине для того, чтобы Россия пошла на перемирие.

«Принимая во внимание, что недавние заявления членов администрации США, сопровождаемые сильным давлением, оказываемым на Украину руководством США, отражают сдвиг во внешней политике США, поскольку администрация Трампа предлагает нормализовать отношения с Россией, становится все более очевидным, что Европе необходимо укрепить свою безопасность и обороноспособность, чтобы быть способный помочь Украине защитить себя», – говорится в тексте резолюции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Европарламент сегодня на заседании принял резолюцию, которую можно трактовать как демонстративный ответ на озвученное...
Реклама

В документе содержится и выпад против Китая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай, движимый стремлением стать глобальной сверхдержавой, подрывает международный порядок, основанный на правилах, проводя все более агрессивную внешнюю и враждебную экономическую политику, и политику в области конкуренции, экспортируя товары двойного назначения, которые Россия использует на поле боя против Украины, тем самым угрожая европейской безопасности».

Есть и критика Венгрии, а также других стран с «особой» позицией.

«Некоторые государствачлены и страныкандидаты блокировали или откладывали оказание критически важной военной помощи Украине и, следовательно, подрывали европейскую безопасность».

Европарламент также «решительно осуждает угрозы США в адрес Гренландии» и подчеркивает:

«ЕС должен действовать безотлагательно для обеспечения своей собственной автономной безопасности».

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить