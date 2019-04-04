Европарламент нанес удар по Северному потоку-2

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Европарламент принял сегодня обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 («Северный поток 2»), который должен протянуться из России в Германию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает официальный сайт ЕС.

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«Это конец эры монополии на европейском газовом рынке — монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана», — подчеркнул докладчик по этому вопросу, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек в ходе состоявшихся накануне дебатов на пленарной сессии в Брюсселе.

Части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор «Северного потока 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

«Слишком часто поставки газа использовались как политическое оружие, — заявил Бузек. — Мы не можем „разоружить“ нечистые замыслы других, но можем вооружиться полной юридической ясностью и последовательностью действующего законодательства. Именно об этом наш Энергетический союз и данная обновленная директива».

В ЕС природный газ в основном используется для отопления домов и выработки электроэнергии. Им обеспечивается четвертая часть общего энергопотребления. Многие страны ЕС зависят от импорта газа. Более 70% его импортируется, и ожидается дальнейший рост импорта, говорится в справке Европарламента.

По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Белоруссию (около 20%) и Nord Stream 1 («Северный поток», 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное — на судах в виде СПГ.

После голосования в Европарламенте директива должна будет одобрена Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.