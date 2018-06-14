14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Европарламент не смог найти голоса для бойкота России

Европарламенту не хватает голосов для принятия резолюции с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщает “Европейская правда”, ссылаясь на брюссельского корреспондента “Радио Свобода” Рикарда Йозвяка.

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“В конце концов Европарламент не смог объединиться вокруг резолюции с призывом к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, однако он примет резолюцию с призывом к ЕС “сделать заявление с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием чемпионата”, – сообщил Йозвяк.