Европарламент обвинил Путина в смерти Навального и заявил о планах расчленить Россию

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Ожидаемо накануне дня похорон экстремиста Алексея Навального депутаты Европарламента приняли резолюцию, где прямым текстом обвиняется Владимир Путин в смерти либерального вождя.

Более того, Европарламент декларирует поддержку вдовы Юлии, которая намерена «продолжать работу» покойного (читай – попытки дискредитации властей и дестабилизации обстановки России в условиях СВО).

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«Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального и полностью поддерживает Юлию Навальную в ее решимости продолжать его работу… Полная уголовная и политическая ответственность за его смерть лежит на российском государстве и, в частности, на его президенте Владимире Путине, который должен быть привлечен к ответственности», – говорится в сообщении Европарламента.

Напомним, что завтра в Москве анонсированы похороны Навального. Известно о планах либералов превратить церемонию в несанкционированное шествие, спровоцировав полицию на применение силы, что будет растиражировано СМИ на Западе как свидетельство «репрессий».

Сами же евродепутаты не скрывают связи поддержки семейства Навальных с проводящейся СВО на Украине. Авторы резолюции открыто указывают, что желаемой для них целью является не просто победа Украины, а расчленение России.

«Решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».

Резолюция была принята 506 голосами «за», 9 – «против» и 32 воздержавшихся.