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16.09.2021 13:29 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сюжет дня
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Европарламент объявляет холодную войну России

Вчера на заседании Европарламента был принят откровенно антироссийский документ, который Москва сочла вмешательством в...

Вчера на заседании Европарламента был принят откровенно антироссийский документ, который Москва сочла вмешательством в свои внутренние дела.

За его принятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора», проголосовали 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались.

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В докладе литовского депутата Андрюса Кубилюса, содержится призыв к пересмотру отношений с РФ в сторону ужесточения, ее внешняя политика названа  «агрессивной и ревизионистской», а Москва охарактеризована как «главная угроза безопасности Европы».

Предложено наложить санкции на вооруженные силы, спецслужбы и нефтегазовый сектор России, а также исключить ее из системы SWIFT. Кроме того, ЕС рекомендовано подготовиться к непризнанию выборов в российскую Госдуму.

В документе содержится призыв к странам ЕС развивать отношения с РФ только через Брюссель, на что обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров.

«Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов», – сказал Лавров.

Прокомментировали резолюцию и в Кремле.

«Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жестко на документ отреагировал глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

«38 депутатов ЕП участвовали в обсуждении того, как бы изменить с помощью Евросоюза наш общественно-политический строй, состав органов государственной власти, основы внешней и внутренней политики России, отменить вступившие в силу конституционные положения, а также все законы, принятые в РФ для защиты нашего национального суверенитета», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он охарактеризовал случившееся как «прямое и наглое вмешательство в сугубо внутренние дела РФ» и пообещал, что эта тема будет рассмотрена на заседании комиссии.

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