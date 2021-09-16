Европарламент объявляет холодную войну России

16.09.2021 13:29 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Вчера на заседании Европарламента был принят откровенно антироссийский документ, который Москва сочла вмешательством в свои внутренние дела.

За его принятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора», проголосовали 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В докладе литовского депутата Андрюса Кубилюса, содержится призыв к пересмотру отношений с РФ в сторону ужесточения, ее внешняя политика названа «агрессивной и ревизионистской», а Москва охарактеризована как «главная угроза безопасности Европы».

Предложено наложить санкции на вооруженные силы, спецслужбы и нефтегазовый сектор России, а также исключить ее из системы SWIFT. Кроме того, ЕС рекомендовано подготовиться к непризнанию выборов в российскую Госдуму.

В документе содержится призыв к странам ЕС развивать отношения с РФ только через Брюссель, на что обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров.

«Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов», – сказал Лавров.

Прокомментировали резолюцию и в Кремле.

«Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жестко на документ отреагировал глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

«38 депутатов ЕП участвовали в обсуждении того, как бы изменить с помощью Евросоюза наш общественно-политический строй, состав органов государственной власти, основы внешней и внутренней политики России, отменить вступившие в силу конституционные положения, а также все законы, принятые в РФ для защиты нашего национального суверенитета», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он охарактеризовал случившееся как «прямое и наглое вмешательство в сугубо внутренние дела РФ» и пообещал, что эта тема будет рассмотрена на заседании комиссии.