Европарламент оказывает открытое давление на российские СМИ, работающие в Сербии

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Во втором проекте резолюции Европарламента по случаю прошедших в Сербии выборов упоминаются сербские редакции Sputnik и RT Balkan.

Европарламентарии считают, что российские медиа распространяли дезинформацию про прозападную оппозицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В новом проекте резолюции, голосование по которому пройдет в ближайший четверг и который выложен на сайте Европарламента, утверждается, что в Сербии «большинство СМИ находятся под сильным влиянием правительства».Также европарламентарии считают, что оппозиционным партиям мало медиапространства Сербии, несмотря на либеральные изменения в законодательстве страны.

Также в документе указываются сербоязычные филиалы российских медиа Sputnik и RT Balkan, которые якобы «активно способствовали распространению дезинформации об оппозиционных кандидатах». При этом, как это водится в западной политике, подобные утверждения никак не подтверждены фактами.

Между тем сама редакция радио Sputnik напомнила голословным западным политиканам, что в ходе предвыборной кампании взяла интервью у наиболее значимых политических деятелей как от власти, так и оппозиции.

Европарламентарии намерены призвать к «независимому международному расследованию» предполагаемых нарушений в ходе избирательного процесса в Сербии. Также они рекомендуют не предпринимать дальнейших шагов в отношении евроинтеграции Сербии до тех пор, «пока не произойдет существенное улучшение условий выборов и не будут решены юридические вопросы, связанные с предполагаемыми нарушениями».

Подобные измышления забавно читать, учитывая, что на территории Сербии действует ряд крупных прозападных медиа, некоторые из которых прямо или косвенно принадлежат ЕС или США.

В частности, хозяином крупнейшего информационного холдинга United Grouр является крупнейшая американская компания Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. L. P. (KKR), одним из совладельцев которой является экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, который считается одним из идеологов современной информационной войны. Именно подразделение холдинга – провайдер SBB (Serbia Broadband), заблокировало сербские редакции российских медиа Russia Today и Sputnik для около миллиона своих пользователей (15% населения страны).

Сегодня же представители прозападной фракции «Сербия против насилия» пытались сорвать первое заседание Народной скупщины Сербии первого созыва, крича, матерясь и размахивая плакатами об «украденных выборах». Также они заявили, что намерены принять участие в четверговой сессии Европарламента в Брюсселе, где будут жаловаться на выборные фальсификации.