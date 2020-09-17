Европарламент принял решения против РФ и Белоруссии: Устоит ли Северный поток-2?

17.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Европейский парламент на сегодняшней сессии проголосовал за ряд резолюций, направленных против России и Белоруссии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в резолюции по ситуации в Белоруссии Европарламент заявил о том, что выборы президента республики были сфальсифицированы.

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«Европарламент не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси после того, как его нынешний срок пребывания в должности истечет», – говорится в документе.

Также в резолюции приветствуется деятельность так называемого Координационного совета оппозиции во главе со Светланой Тихановской, а сам совет называется «переходным правительством народа».

Кроме того, в документе содержится призыв к руководству Евросоюза о введении санкций против белорусских политиков, в частности, президента Александра Лукашенко и «некоторых граждан России», которым вменяется поддержка белорусского режима.

Также Европарламент принял еще одну резолюцию по поводу якобы отравленного российского либерала Алексея Навального. В ней говорится об необходимости ужесточении санкций против России и проведения международного расследования, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия, представители Евросоюза, ООН и других организаций.

Напомним, что резолюции Европарламента являются рекомендательными и не имеют обязывающей силы.

В эфире интернет-канала «Соловьев Live» постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов спрогнозировал, что проект достройки газопровода «Северный поток-2» вряд ли будет заблокирован. По его мнению, речь может идти о точечных персональных санкциях, которые Евросоюз может применить по отношению к российским гражданам.

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«Северный поток-2» – это тема не обще-ЕС-овская… Еврокомиссия никогда не была большим энтузиастом «Северного потока», это правда, и строила, как могла, определенные препятствия. То, что этот проект продолжал реализовываться, во многом был результат активной позиции как раз правительства Германии и ее объективной заинтересованности в том, чтобы этот газ пошел. Думаю, что («Северный поток-2», – авт.) устоит, хотя не исключаю некоторых задержек. Не думаю (что ударят по банковской системе SWIFT), во всяком случае, если атака на SWIFT пойдет, она пойдет из Вашингтона, а не из Брюсселя. Я гадать не буду, пока речь может пойти так же, как и в отношении Белоруссии, о каких-то индивидуальных мерах», – заявил Чижов.