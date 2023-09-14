Европарламент приравнял Лукашенко к Путину и требует ареста

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Депутаты Европарламента признали президента Белоруссии Александра Лукашенко соучастником в «преступлениях» Москвы.

Об этом говорится в тексте принятой резолюции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко так же ответственен за военные преступления на Украине, как Владимир Путин и Мария Львова-Белова, и поэтому Европарламент призывает Международный уголовный суд рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко», — сказано в документе.

Европарламент также обвиняет Лукашенко в нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Белоруссии.

Отчет об отношениях Евросоюза с Белоруссией подготовил литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс.

«ЛГБТ в Беларуси столкнутся с дальнейшей системной дискриминацией и насилием. Поскольку республика может принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, аналогичный российскому», – говорится в резолюции Европарламента.

На заседании выступила самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская.

«Для белорусов нет пути назад. Евросоюз – это будущее, к которому мы стремимся. Мы хотим вернуться домой. Домой – в Европу», – заявила Тихановская.

Депутаты аплодировали ей стоя.

«Конечно же, не обошлось без Тихановской, чья фамилия в тексте упоминается чуть ли не чаще Бацькиной. Вообще складывается ощущение, что вся эта буффонада ради нее и разыгрывалась. Готовятся признать Светку легитимной, штоле? Муж в тюрьме, котлетница в отрыве», – прокомментировала событие в своем тг-канале украинский юрист Татьяна Монтян.

Тем временем сам Лукашенко улетел в Россию. Белорусские оппозиционеры сразу же предположили, что он решил обсудить с президентом РФ Путиным резолюцию Европарламента. Политолог Александр Асафов не согласен с таким мнением.

«Думаю, что такие события не влияют на деятельность президента Белоруссии», – заявил он в интервью «Абзацу».