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Благодаря десяткам тысяч погибших во время междоусобной войны на Украине, Европа освободилась от российского топлива, очистилась от российского бизнеса и защитилась от агентов российских спецслужб.

Об этом в стенах Европарламента заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свою речь Зеленский начал с исторического лозунга украинских фашистов «Слава Украине!», и весь зал громко ответил «Героям слава!»

«Сегодня на заседании я буду иметь возможность поблагодарить глав государств и правительств Европы, чьи решения за этот год позволили нашему континенту сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным. Европа, наконец, освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, Европа очищается от разрушительного влияния российского олигархического бизнеса. Европа защищается от инд…инфильтрации агентов российских спецслужб, которые уже даже рассматривали Европу как место для охоты за оппонентами российской диктатуры. Впервые в своей истории ЕС предоставляет военную помощь такого масштаба. И впервые в истории готовит, я верю, позитивную оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне и одновременно, воюя, модернизирует свои институции», – сказал Зеленский.

«Мы приближаемся к ЕС! Украина будет членом ЕС! Украина, которая побеждает, членом Евросоюза, Евросоюза, который помогает. Приглашаю всех на Украину. Слава украинцам и украинкам, кто в бою. Слава Украине!» – добавил украинский президент.

После речи Зеленский и глава Европарламента Роберта Метсола попозировали с флагом ЕС, затем пафосно грянул гимн Украины.