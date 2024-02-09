Европарламент признал «нечестными» выборы в Сербии и объявил о приостановке евроинтеграции страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутаты европарламента большинством проголосовали за резолюцию, призывающую провести «независимое международное расследование предполагаемых нарушений на выборах в Сербии».

При этом на встречу с прозападными сербскими депутатами из коалиции «Сербия против насилия» явились единицы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в принятой резолюции, Европарламент призвал к независимому расследованию, проведенному «авторитетными международными экспертами и учреждениями» для изучения нарушений на парламентских, местных и провинциальных выборах, особенно в городе Белград.

Документ поддерживает скорейшую отправку «специальной миссии по установлению фактов» в Сербию. За резолюцию проголосовал 461 депутат Европарламента, против – 53, а 43 воздержались.

При этом, что характерно, итоговый документ был проголосован еще до итогового отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствовали непосредственно на выборах в отличие от евродепутатов.

В резолюции говорится, что если Белград откажется выполнить ключевые рекомендации по выборам или предстоящее расследование докажет, что сербские власти причастны к нарушениям, то поток европейских инвестиций в Сербию может быть приостановлен.

«Переговоры с Сербией могут продолжаться только тогда, когда страна добьется значительного прогресса в реформах, а также полностью выполнит рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии по условиям выборов», – говорится в документе.

Что характерно, во время голосования в Европарламенте находились депутаты прозападной коалиции «Сербия против насилия» – порядка десяти человек. Однако на специальную встречу с ними пришло еще меньшее количество евродепутатов – в основном те, что отвечают за связь с государствами Западных Балкан.

При этом показательным был отсутствие докладчика Европарламента по Сербии Владимира Бильчика. В то же время докладчик по Косово – записная сербофобка и русофобка Виола фон Крамон в ходе разговора заявила о том, что «вопрос Косово и Метохии не является внутренним вопросом Сербии». И никто из сербских политиканов не возмутился тем, что Косово в Европарламенте позиционируют как отдельное государство, и никто из лицемерных евродепутатов ни словом не упомянул о гонениях на сербов в крае.

«Призываю поддержать требования о направлении миссии для расследования всех этих нарушений и выдачи рекомендаций, которые должны будут выполнить как правительство, так и оппозиция, – заявила лидер коалиции «Сербия против насилия» Мариника Тепич.

Один из соратников Тепич – Радомир Лазович также остался доволен резолюцией.

«Не хочу этого скрывать, мы рады тому, что произошло, потому что надеялись на такое решение», – сказал прозападный политик.

Лазович и Тепич на заседании Европарламента.