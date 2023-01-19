Европарламент проголосовал за трибунал против России и конфискацию активов

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Европарламент проголосовал сегодня за резолюцию, призывающую к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступления агрессии против Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Резолюцию поддержали 427 евродепутатов, против – 19, воздержались – 33. Как и принятая в ноябре 2022 года резолюция ЕП о признании РФ «государством – спонсором терроризма», документ не имеет обязывающего характера и является по сути политической декларацией.

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Главная задача авторов инициативы – найти юридически обоснованный путь для создания трибунала, который будет обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Белоруссии как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет боевые действия против Украины.

Дело в том, что за преступление агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. То есть, для работы подобного «трибунала» такой иммунитет необходимо снять. Для этого нужна поддержка мирового сообщества и его согласие на фактическую отмену действующего международного права, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся конфликта на Украине, ведь Россия – его постоянный член, обладающий правом вето. Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента.

В Брюсселе признают, что идея создания специального «трибунала» связана с тем, что Украина не присоединилась к «Международному уголовному суду» (МУС) и не ратифицировала так называемый «Римский статут МУС» и поправки, касающиеся преступления агрессии. В связи с этим Европарламент и Еврокомиссия подчеркивают важность ратификации Украиной Римского статута МУС, поправок к нему, а также официального вступления в МУС.

«Это стало бы важным внешним и внутренним сигналом со стороны Киева», – подчеркнул во время выступления в ЕП еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Но если создание «трибунала» является гипотетическим, в резолюции ЕП есть и прикладной момент – она призывает Евросоюз и его партнеров обсудить правовые пути использования замороженных активов Центробанка РФ в качестве «репараций за нарушения Россией международного права на Украине».

В частности, рассмотреть потенциальный отказ в защите суверенного иммунитета этих активов в связи с тяжестью правонарушений. Без снятия иммунитета речи о конфискации российских активов быть не может.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ «государством – спонсором терроризма».

Image Credits: Верховная Рада.