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Европарламент одобрил механизм выделения Киеву 35 млрд. евро в качестве кредита с погашением за счет ворованных доходов от замороженных активов РФ.

«За» проголосовали 518 евродепутатов, против – 56, ещё 61 депутат воздержался, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс заявлял, что Киеву в следующем году будет нужно более 41 миллиарда долларов внешнего финансирования. Изначально потребности киевского режима оценивали в 25,9 миллиарда.

В большинстве своём евродепутаты призывали поддержать выделение денег, поскольку «агрессор должен заплатить», а механизм позволит использовать замороженные российские активы, «пока Россия не уйдёт из Украины и не выплатит репарации». Также звучали уже заезженные штампы, будто «борьба Украины – и наша борьба» и прочее. Провозглашались и призывы отдать Киеву «все российские активы».

Однако в этот раз существенный прозвучал голос правых евроскептиков.

«Господин комиссар, вы сказали, что здесь поддерживаются проекты, которые соответствуют ценностям ЕС. Каким ценностям соответствует правительство на Украине? Самый коррумпированный режим, который уничтожил оппозицию и отменил права меньшинств, и всё же новые деньги продолжают поступать в эту страну», – возмутился словацкий евродепутат Милан Ухрик.

Также с характерным заявлением выступил немецкий евродепутат Ганс Нойхофф

«Европейцы не хотят понимать, что войну на Украине можно было бы предотвратить, если бы вы, европейцы, с самого начала дали понять, что о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи. Мы принимаем одно неправильное решение за другим в ущерб всем, кто населяет евразийский континент. Если парламент сегодня примет решение о создании механизма сотрудничества по кредитам Украине, это не только загонит Украину ещё глубже в конфликт, который она может только проиграть. Мы наносим ущерб самим себе, выступая в качестве единственного крупного экономического пространства, объявив всему миру, что доходы с депозитов могут быть использованы в других целях без согласия владельца», – заявил Нойхофф.

Выступающие следом заукраинцы сокрушались, что «очень многие в этом зале перешли на сторону Путина».

В итоге подавляющее большинство поддержало выделение Киеву ворованных денег. Здравомыслящие политики так и остались в меньшинстве.