18.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол
Просмотров:

Европарламентарий подняла вопрос о произволе иностранных судей в Конституционном суде БиГ


Депутат Европарламента Жили Лешанте отправила запрос Верховному председателю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о навязывании Конституционному суду БиГ европейских судей.

Евродепутат уверена, что иностранные судьи поддерживают решения бошнякских судей, в результате чего решения сербских и хорватских судей не проходят, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Конституционном суде, в котором три иностранных судьи работают рука об руку с двумя судьями-бошняками, их совокупные голоса постоянно перевешивают голоса сербов и хорватов, что работает на реализацию политической повестки дня бошняков, нарушая Приложение 4 к Дейтонскому мирному соглашению» – прокомментировала свою инициативу Лешанте.

Жили Лешанте

Бескомпромиссную позицию француженки – депутата Европарламента, поддержал и сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

«Мы рады слышать, что противников создавшегося положения становится больше, в том числе и в Европарламенте, – отметил Додик. – Я благодарен парламентарию, который инициировала запрос…


Нельзя оставить БиГ единственной страной мира с тремя иностранными судьями в Конституционном суде, которые вместе с двумя бошнякскими судьями формируют большинство, что является системой принуждения и наказания двух остальных народов страны».

Конституционный суд БиГ

Лидер боснийских сербов подчеркнул, что отзыв иностранных судей является благом для БиГ.

«К сожалению, бошняки не понимают этого, но однажды им придется это понять», – заключил Додик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть