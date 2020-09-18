Европарламентарий подняла вопрос о произволе иностранных судей в Конституционном суде БиГ

18.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Депутат Европарламента Жили Лешанте отправила запрос Верховному председателю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о навязывании Конституционному суду БиГ европейских судей.

Евродепутат уверена, что иностранные судьи поддерживают решения бошнякских судей, в результате чего решения сербских и хорватских судей не проходят, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Конституционном суде, в котором три иностранных судьи работают рука об руку с двумя судьями-бошняками, их совокупные голоса постоянно перевешивают голоса сербов и хорватов, что работает на реализацию политической повестки дня бошняков, нарушая Приложение 4 к Дейтонскому мирному соглашению» – прокомментировала свою инициативу Лешанте.

Жили Лешанте

Бескомпромиссную позицию француженки – депутата Европарламента, поддержал и сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

«Мы рады слышать, что противников создавшегося положения становится больше, в том числе и в Европарламенте, – отметил Додик. – Я благодарен парламентарию, который инициировала запрос…

Нельзя оставить БиГ единственной страной мира с тремя иностранными судьями в Конституционном суде, которые вместе с двумя бошнякскими судьями формируют большинство, что является системой принуждения и наказания двух остальных народов страны».

Конституционный суд БиГ

Лидер боснийских сербов подчеркнул, что отзыв иностранных судей является благом для БиГ.

«К сожалению, бошняки не понимают этого, но однажды им придется это понять», – заключил Додик.