Европе грозит миграционный кризис – куда страшнее предыдущего сирийского

Вадим Москаленко.  
18.06.2025 17:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Израиль, Иран, Миграция, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Если действия Израиля и США против Ирана приведут к массовому исходу беженцев, то пострадает больше всех как раз Европа, а не Россия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если действия Израиля и США против Ирана приведут к массовому исходу беженцев, то пострадает...

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«Есть действительно серьёзная опасность демографического мигрантского кризиса в Европе, а совсем не в России. Иранцы большими общинами проживают в Европе, не в России. И в Америке? В Америку их не пустят, сейчас в Америке президент, который вряд ли ждёт каких-то беженцев, честно говоря.

А что касается Европы, можно спровоцировать ещё один кризис, масштабнее, чем сирийский. Причём, людей с абсолютно конкретными политическими убеждениями. Это же не будут оппозиционеры бежать, это просто люди будут бежать, воспитанные Исламской Республикой.

И, в принципе, это прямой шаг к дальнейшему росту рейтингов ультраправых антимигрантских политических сил в Европе», – вещал Портников.«Так что Путин и в этом может быть заинтересован. Ему эти мигранты нужны. Он собирался спровоцировать второй миграционный кризис с украинцами, ему это не удалось. Сейчас первые признаки того, что он может что-то получить от того кризиса. Но с иранцами это может выйти.

И это будет для Европы очень серьёзной проблемой, поэтому европейцы так хотят, чтобы это закончилось, потому что они уже видят первые признаки этого кризиса для себя», – тревожился укро-пропагандист.

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