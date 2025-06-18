Европе грозит миграционный кризис – куда страшнее предыдущего сирийского

Если действия Израиля и США против Ирана приведут к массовому исходу беженцев, то пострадает больше всех как раз Европа, а не Россия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть действительно серьёзная опасность демографического мигрантского кризиса в Европе, а совсем не в России. Иранцы большими общинами проживают в Европе, не в России. И в Америке? В Америку их не пустят, сейчас в Америке президент, который вряд ли ждёт каких-то беженцев, честно говоря. А что касается Европы, можно спровоцировать ещё один кризис, масштабнее, чем сирийский. Причём, людей с абсолютно конкретными политическими убеждениями. Это же не будут оппозиционеры бежать, это просто люди будут бежать, воспитанные Исламской Республикой. И, в принципе, это прямой шаг к дальнейшему росту рейтингов ультраправых антимигрантских политических сил в Европе», – вещал Портников.«Так что Путин и в этом может быть заинтересован. Ему эти мигранты нужны. Он собирался спровоцировать второй миграционный кризис с украинцами, ему это не удалось. Сейчас первые признаки того, что он может что-то получить от того кризиса. Но с иранцами это может выйти.