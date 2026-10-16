«Европе надо набраться смелости и руками украинцев бомбить РФ!» – нацистка Гопко

Вадим Москаленко.  
16.10.2026 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европейцы и американцы только и могут, что подбадривать Киев продолжать эскалировать удары по России, не обеспечивая дальнобойным высокоточным оружием.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва галичанка-грантоедка-русофобка Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы и американцы только и могут, что подбадривать Киев продолжать эскалировать удары по России,...

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«Даже американцы, тот же Кит Келлог и так далее высказывались публично, что Украина должна продолжать уничтожать российскую военную машину, источники поступлений, потому что этот вопрос для нас экзистенциальный.

И многие военные генералы, бывшие министры обороны, включая Британию, не только страны ЕС, просто говорили [в кулуарах варшавского форума]: «Анна, делайте это и побольше это делайте».

А я говорю: «Замечательно! А где ваши дополнительные Storm Shadow? А где «Таурусы»? А где жесткие санкции? Вы же не можете даже заблокировать Балтийское море от российской торговли», и так далее», – рассказала Гопко.

«Надо наконец Европе набраться смелости и хотя бы руками украинцев более эффективно – и у них есть достаточно средств, переносить войну на территорию РФ. А не наблюдать интенсификацию операций ГРУ, СВР России, вмешательство в выборы на территорию стран Европы», – вещала русофобка.

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