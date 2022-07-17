Европе не хватает газа: Запустят ли «Северный поток-2»?

Канада продолжает строить козни Европе, которая рискует остаться без российского газа. Канадские власти до сих по не предоставили «Газпрому» документов, которые позволили бы вывезти газотурбинный двигатель Siemens для компрессорной станции (КС) «Портовая», обслуживающей газопровод «Северный поток».

Напомним, Siemens вывезла двигатель на свой единственный завод в Канаде для планового ремонта. Возвращать оборудование канадские власти заводу запретили, ссылаясь на антироссийские санкции. Из-за этого «Газпром» был вынужден вдвое сократить дневную прокачку – до 67 млн кубометров в сутки.

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Европа ощутила нехватку газа, после чего Берлин обратился к Оттаве с призывом все-таки пропустить двигатель. В Канаде вроде бы согласились, но не выдают необходимых документов.

«Такие сложные машины, как турбины Сименс, всегда «обвязаны» юридическими гарантиями качества. Если Газпром примет турбину без таких гарантий, а она йокнется, и не будет прокачки газа потребителям, то Газпром налетит на штрафы. Оно надо Газпрому? Можно ли доверять канадцам или немцам в нынешних условиях, что они отдают нам турбину без подвоха? Мы должны защищать себя не только на полях военных действий, но и на поле недружественных нам судов», – пояснил ситуацию политолог Марат Баширов в своем ТГ-канале.

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков в эфире телеканала «Россия-1» предложил не спешить с установкой турбины.

«Вот возвращается турбина. Ее надо повнимательнее проверить – может, еще раз отправить. Торопиться не надо. Это, конечно, дело специалистов, когда ее установят. Но это колоссальный пример того, что идея президента продавать газ за рубли привела к тому, что, если мы поставим цель продавать и все остальное за рубли, она будет принята Западом. Они уже показали свою слабость», – сказал Бабаков.

Эксперт по энергетике Александр Фролов считает, что Германия уговорила Канаду уступить и отменить санкции из-за страха остаться вообще без газа.

«В текущем контексте Евросоюз обнаружил, что в ряде ситуаций он уже достиг потолка. Вокруг «Северного потока», закрытого на профилактику уже месяц бегают шаманы с бубнами и пытаются предсказать, что же будет завтра… Самая главная страшилка для европейцев – а запустится ли обратно «Северный поток» в целом? Он сейчас может прокачивать лишь 40% от своей номинальной мощности. Но этот факт не так страшен, как перспектива полной остановки этой трубы. Толковые европейские аналитики заметили, что Европа уже подошла к потолку газовых поставок. Весь сжиженный газ, который мог прийти, ориентируясь на высокие цены, уже пришел. Если останавливается «Северный поток», то альтернатив физически нет», – сказал Фролов в интервью youtube-каналу «Геоэнергетика.инфо».

Он напомнил, что возможности поставок СПГ в Европу резко снизились после недавней аварии на американском заводе по производству Freeport LNG. Именно общей плачевной ситуацией в Старом свете объясняется демонстративный отказ Венгрии делиться трубопроводным газом с партнерами по ЕС.

«Северный поток», скорее всего, заработает. В комнате все еще стоит тот самый слон, которого все старательно не замечают. Это «Северный поток-2». Але, вот работающая труба. Дайте разрешение. Да, тут политическая ситуация и амбиции массы людей. Если бы речь шла только о выживании своих потребителей, было бы безответственно не запустить «Северный поток-2». Но я боюсь, что некоторые политики предпочтут, чтобы экономика гибла, но ни в коем случае не запускать, потому что это будет концом их личной политической карьеры», – сказал Фролов.