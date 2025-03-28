Европе не хватает ни времени, ни денег – чтобы вооружиться

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Военный бюджет далек от победных 800 млрд евро, заявленных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом экономический обозреатель газеты «Речь Посполитая» Мацей Милош заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реалистичная цифра составляет от 150 до 200 млрд евро. Ключевой вопрос – сможет ли европейский оборонный сектор удовлетворить этот спрос. На мой взгляд, 150 млрд евро, распределенные на несколько лет, это не такая уж большая сумма», – сказал Милош.

По его словам, несмотря на то, что правительства выделили достаточные инвестиции, оружейные компании до сих пор не воспользовались ими, хотя деньги доступны уже несколько месяцев.