Европе не хватает ПВО для войны с Россией

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У стран НАТО не хватает систем ПВО для защиты важных объектов инфраструктуры на случай большой войны против России.

Об этом в эфире литовского канала «Delfi» заявил экс-командующий армией США Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем наблюдать за последние пару лет, что Россия готова использовать оружие стоимостью в миллионы долларов против гражданской инфраструктуры, как они это делают на Украине каждый день. И мы не должны обманывать себя, что наши города не станут целями для русских, если они примут ужасное решение, допустят такой просчёт. Но если они решат напасть на страну НАТО, то бесспорно, они решат атаковать инфраструктуру. Потому что Альянс зависит от способности оперативно выдвигать подкрепления. Следовательно, можно предполагать, что любая часть инфраструктуры, всё, что нужно для командования и контроля, подвергнется ударам», – сказал Ходжес.

В то же время он подчеркнул, что системы ПВО и ПРО НАТО не готовы к большой войне.

«Ужасно представлять такую картину, но глупо не думать о ней, и не делать всё, что мы можем, чтобы защитить эти наши города. Противовоздушная и противоракетная оборона нужны прямо сейчас, а у нас и близко нет того, что нужно. У США сейчас один батальон «Пэтриот» на всю Европу. И большая его часть нужна только для того, чтобы защитить Рамштайн, авиабазу в Германии. И недостаточно, чтобы все просто купили больше «Пэтриот». Нужно решение, в котором будет участвовать весь Альянс», – добавил генерал.