Европе не по зубам большая война с РФ – французский эксперт

Елена Острякова.  
27.03.2025 18:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа не сможет оплатить те планы по обороне, которые озвучивает руководство Евросоюза.

Об этом директор парижского отделения Германского фонда Маршалла Мартин Квенсез заявил на вебинаре американского Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет оплатить те планы по обороне, которые озвучивает руководство Евросоюза. Об этом...

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«Деньги по-прежнему остаются главным вопросом в европейских дискуссиях. Когда вы слышите, как европейские эксперты говорят, что все, что нам нужно, это политическое руководство и смелость, вы понимаете, что у нас проблемы. Потому что на самом деле нам нужны деньги, чтобы оплачивать то, о чем мы говорим.

Иногда я сомневаюсь, что мы способны финансировать свои инициативы. Слишком часто мы слышим обещания, которые не выполняются из-за отсутствия лидерства или смелости просто потому, что в какой-то момент появляется документ, который политики не могут подписать, потому что не могут оплатить», – сказал Квенсез.

Он считает, что ЕС «все еще притворяется, что может влиять на геополитические события на разных континентах». Его поддержала консультант по гражданскому обществу Института по освещению войны и мира Альмут Роховански.

«Мы все еще хотим быть силой, которая может влиять на события в мире. Я гражданка Австрии и не хочу этого для своей страны. И я не думаю, что моя страна этого хочет. Я думаю, что большинство европейских стран этого не хотят. Есть несколько стран вроде Латвии и Эстонии, которые этого хотят. И вдруг все мы должны стать такими», – негодовала Роховански.

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