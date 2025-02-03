Европе не по зубам поддержка Украины без США – эксперт американской компании

Елена Острякова.  
03.02.2025 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа не сможет возместить американскую военную поддержку Украине.

Об этом директор европейской команды американской Eurasia Group Ян Техау заявил в интервью Атлантическому совету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет возместить американскую военную поддержку Украине. Об этом директор европейской команды американской...

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«Я думаю, что европейцы полны решимости продолжать поддерживать Украину. Население Германии полностью поддерживает такие усилия. Дело в том, что если американцы сократят свою поддержку (мы пока не знаем, как будет действовать Трамп), европейцы не смогут их заменить – не только в плане техники и боеприпасов, но и в плане управления потоками данных, разведывательных возможностей, спутниковой связи и всего остального, что является государственными или частными ресурсами США. У европейцев нет возможности это заменить.

Если американцы откажутся, европейцы не смогут заменить это, даже если немного увеличат свою поддержку. Но таких возможностей просто нет», – сказал Техау.

По его словам, Европа отстает в плане развития военных производственных мощностей, а европейские войска будут неэффективны на поле боя.

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