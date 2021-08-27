Европе не удастся отвертеться от афганских беженцев – пусть благодарит США
Спасающиеся от ИГИЛ афганские беженцы уже прорвали границу в Пакистан, откуда будут официально перемещаться во все уголки Европы.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-сенатор Совфеда, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Некоторая умеренность со стороны «Талибана» будет компенсироваться жёсткостью со стороны ИГИЛ. Эта тенденция только усилит проблему, связанную с беженцами, и с их проникновением на территорию сопредельных государств.
Я сейчас смотрел, прорвали границу на Пакистане, и люди уже начали заходить в Пакистан как беженцы – с единственным спасением. Дальше оттуда может быть цивилизованное перемещение беженцев в другие страны. Европа от этого тоже не спасётся, пусть успокоятся и поблагодарят ещё раз американцев за эту специальную операцию», – сказал Клинцевич.
Спасибо!
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