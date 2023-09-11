«Европе нравится быть терпилой»: Кулеба «вытер ноги» о приехавшую в Киев Бербок

Вадим Москаленко .  
11.09.2023 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Дипломатия, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Вне зависимости от внутренней политической ситуации, желания народа и местных политиков, Германию рано или поздно заставят поставить Украине ракеты Taurus.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Анналеной Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вне зависимости от внутренней политической ситуации, желания народа и местных политиков, Германию рано или...

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«Вы всё равно это сделаете [поставите на Украину ракеты Taurus], это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем его тратить зря. Мы бы достигли большего, если бы у нас были ракеты Taurus.

И мы говорим немецкому правительству: «Мы уважаем ваши процессы. Но всё, что мы знаем о поставках Taurus, так это то, что нет ни одного аргумента против». Давайте уже сделаем это. Чем скорее мы получим ракеты, тем лучше», – сказал Кулеба.

В Интернете сразу же отметили, что заявление Кулебы является крайне грубой выходкой, оскорбительной для Германии.

«Уроки дворовой дипломатии от хабалистого Кулебы иностранных дел. Просто вытер ноги о гостью», – пишет в своём блоге военкор Александр Коц.

С ним согласился и политолог Армен Гаспарян, отметивший, что Европе не привыкать к такому отношению.

«Европе нравится быть терпилой», – подчеркнул политолог.

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