«Европе нравится быть терпилой»: Кулеба «вытер ноги» о приехавшую в Киев Бербок

Вне зависимости от внутренней политической ситуации, желания народа и местных политиков, Германию рано или поздно заставят поставить Украине ракеты Taurus.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Анналеной Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы всё равно это сделаете [поставите на Украину ракеты Taurus], это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем его тратить зря. Мы бы достигли большего, если бы у нас были ракеты Taurus.

И мы говорим немецкому правительству: «Мы уважаем ваши процессы. Но всё, что мы знаем о поставках Taurus, так это то, что нет ни одного аргумента против». Давайте уже сделаем это. Чем скорее мы получим ракеты, тем лучше», – сказал Кулеба.