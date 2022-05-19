Европе нужна немного ослабленная Россия, а не могучая Украина – киевский военный эксперт

Новости Украины

40 миллиардов помощи от США – это мало, потому что Украине придётся оплачивать дорогую транспортировку и обучение военных обращению с новым вооружением.

Об этом в эфире YouTube-канале «Ukrlife tv» заявил украинский военный эксперт Юрий Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас это фактически воздушный мост, где-то до десяти рейсов тяжёлых транспортных самолётов с территории США в Польшу, называют аэропорт, но возможно и другие места, откуда это оружие поступает в Украину. То есть 10 рейсов в день – это немало, это достаточно много. Плюс к этому организационные расходы, расходы на обучение украинских военнослужащих обращению с эти вооружением, и так далее и тому подобное. Так что просто нужно понимать реальность. Часто говорят, что оружия на 40 миллиардов. Но я думаю, что собственно вооружений, железа, которое пойдёт на Украину – это миллиардов 15, мне представляется. Потому что всё остальное – транспортировка, организационные расходы, обучение и масса других расходов, которые с этим связаны», – объяснил Фёдоров.

При этом он обвинил Европу в заигрывании с Россией и переводе решения конфликта в дипломатическое поле, при котором РФ будет контролировать большую часть Украины.

«Если посмотреть, что говорит президент Франции Макрон в последнее время. Он говорит такую показательную вещь – не надо унижать Россию, дней 10 назад, в начале мая. И Макрон, и Шольц говорят о том, что пора переходить к дипломатическому решению этого вопроса. Они об этом говорили и согласились с председателем Си Цзиньпином. У них было где-то в районе 10-го мая два телефонных разговора. И Макрон, и Шольц разговаривали с китайским председателем, и согласились с тем, что надо переходить к дипломатическому решению конфликта. А что такое дипломатическое решение конфликта – это прекращение огня – раз, а прекращение огня – это значит, что войска остаются на тех позициях, на которых они находятся. Два – это перемирие, для начала. Нет войны, значит это перемирие. Такое соглашение о перемирии действует между двумя Кореями с 53-го года», – напомнил эксперт.

Он пояснил, что Старая Европа не хочет видеть младоевропейцев во главе с Украиной, потому что для них намного важней ослабленная Россия.

«А почему бы не быть экономическому чуду на Украине? А вот нужно ли это Старой Европе? Тем более что эта Новая Европа – Польша, Чехия, Балтия, Украина, Румыния – то, что называется новой Европой, они будут находиться под каким-то патронажем в хороших отношениях с США. И это действительно, судя по некоторым статьям, которые появляются в прессе европейской, всё это не вызывает особого восторга в Европе. То есть да, конечно, нужно помогать Украине так, чтобы она не проиграла, в этом никто не сомневается, но при этом лучше бы, если Россия бы осталась ослабленной, но ненамного. И при этом – ну и что, если будет узел напряжённости между Россией и Украиной, вот эти нерешённые территориальные проблемы. В Украине не смирятся с тем, что целый ряд территорий, они отторгнуты. Вот такого рода расчёты могут иметь место в европейском политическом мышлении сегодня», – сокрушался Фёдоров.