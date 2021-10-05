Европе предложили перейти на на рубли в расчетах с Россией

05.10.2021 17:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия должна перейти на рубли в расчетах со странами ЕС за газ.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьев.live» заявил депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логично перейти на евро, как промежуточный шаг. Но нужно говорить о расчетах в национальной валюте. У нас есть возможность обеспечить использование рублей, которые получат европейские государства в той или иной товарной сделке. Нужно учитывать, что американцы используют национальную валюту для того, чтобы давить на другие государства, и масштаб долларовой инфляции», – сказал Бабаков.

Комментируя недавнее заявление президента США Джо Байдена о возможности дефолта в этой стране, он прогнозирует, что американцы нанесут колоссальный удар по мировой экономике. Они уже подорвали энергетическую политику Европы.

«Хотелось бы обратить особое внимание на позицию американцев, которые твердили и продолжают твердить своим европейским коллегам: откажитесь от российского газа. На простой вопрос, а чем его компенсировать: американцы отвечают: не волнуйтесь, мы обеспечим. Мы видим, как они его обеспечили. Европейцы в панике и не могут повлиять на рост цен. У них есть шанс. Они могут сократить регулятивные нормы на «Северный поток-2», – сказал Бабаков.