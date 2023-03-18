Европе предстоит жесткая конкуренция с Китаем за СПГ

Европейские страны вынуждены выбирать из подземных хранилищ газ, который им удалось сэкономить за теплую зиму, потому что Китай вышел из ковидных ограничений и сейчас создает серьезную конкуренцию рынке сжиженного газа (СПГ).

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом по Европе в марте ежесуточные объемы отбора были рекордными за этот отопительный сезон. Я думаю, это объясняется тем, что Китай все-таки начал оттягивать СПГ на себя. Весь 2023 год в Азии цены более привлекательные, чем в Европе. И туда уже уходит весь СПГ. А Европа со своей стороны пока не пытается конкурировать за эти объемы и платить больше, а просто отбирает газ из подземных хранилищ. Тем более, там много осталось», – сказал Юшков.

Он полагает, что рано или поздно Европе придется вступить в жесткую конкуренцию с Китаем за СПГ.

«Чем дольше они оттягивают этот момент, тем сложнее им будет. Потому что непонятно, какое лето будет. В прошлом году лето было с засухой, ветра не было, гидро остановилось, потому что воды не было. Даже АЭС останавливались из-за того, что водохранилища, призванные остужать атомные реакторы, пересыхали. Что будет этим летом, неясно. Китай набирает обороты экономического роста, больше на себя газа оттягивает. Я думаю, если они будут оставлять на июль-август закачку в подземные хранилища и откладывать конкуренцию по ценам, тем болезненнее для них это может оказаться. Европейцам расслабляться рано», – сказал Юшков.