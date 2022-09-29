Европе придется пережить деиндустриализацию без российского газа

29.09.2022  17:27 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Полное прекращение поставок российского газа в Естарны Европейского союза – это вопрос ближайшего времени.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили российские экономические эксперты.

Полное прекращение поставок российского газа в Естарны Европейского союза – это вопрос ближайшего времени....

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«Учитывая текущие отношения между Россией и Украиной с ее европейскими союзниками, тема остановки транзита уже какое-то время является в первую очередь вопросом времени. Правительство РФ, вероятно, смирилось с ожидаемым дефицитом бюджета и полагает, что давление на европейскую экономику для возможного уменьшения санкционного давления сейчас является более важной задачей, чем получение доходов от продажи газа», – сказал аналитик «Финам» Сергей Кауфман «Независимой газете».

Он полагает, что полная остановка транзита усугубит энергетический кризис в ЕС.

«Однако высокий уровень запасов в ПХГ и существенная деградация спроса даже в таком сценарии позволят ЕС пережить текущую зиму, хотя и с ущербом для промышленности», – считает аналитик.

Соглашается с перспективой полной остановки транзита, который еще сохраняется через Украину, до конца 2022 года и директор департамента компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

«Этот риск увеличивался с начала февраля и сейчас на фоне проведения референдумов достиг своего пика. Авария на нитках газопроводов СП-1 и СП-2, которые можно было бы использовать в качестве альтернативного маршрута поставок газа в ЕС в случае прерывания поставок через территорию Украины, сделала остановку транзита практически неизбежным», – подчеркнул Тузов.

При этом аналитик TeleTrade Алексей Федоров считает, что Европа окажется перед тяжелым выбором.

«Либо начать поставки газа из России через уцелевшую ветку СП-2 и спасти свою экономику от жесточайшего структурного кризиса, либо отказаться от использования СП-2, попасть под долгосрочную зависимость от американского сжиженного газа и пережить деиндустриализацию», – считает он.

По его словам, для экономистов итог этого выбора очевиден, поскольку российский газ, особенно при заключении долгосрочных контрактов, дает серьезное конкурентное преимущество европейской промышленности.

«Но для политиков экономические выгоды не приоритетны. И какой предлог в итоге будет выбран для остановки транзита через Украину – уже не так важно», – резюмировал Федоров.

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