Европе придёт конец, когда Россия развернёт свою нефть на Восток
Россия вернулась к объемам добычи нефти до начала СВО.
Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До февраля мы увеличивали объемы добычи до 10,2 млн баррелей с сутки. В марте-апреле было падение. В июне вышли на уровень февраля. Это стоит денег производителю. Пока мы продаем нефть с дисконтом, который по мере выстраивания транспортных цепочек будет уменьшаться», – сказал Новак.
Определенная инфраструктура на востоке у России имелась. Например, нефтепровод мощностью 80 млн тонн. Европе этот разворот, по его мнению, грозит катастрофой.
«За счёт роста цен по газу в 3-4 раза, на нефть примерно в 2 раза, в Европе переплатят в этом году за энергоносители примерно €400 млрд. Это, на наш взгляд, не предел. Все может быть намного критичнее», – сказал Новак.
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