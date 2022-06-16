Европе придёт конец, когда Россия развернёт свою нефть на Восток

16.06.2022  22:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции


Россия вернулась к объемам добычи нефти до начала СВО.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия вернулась к объемам добычи нефти до начала СВО. Об этом сегодня на Петербургском...

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«До февраля мы увеличивали объемы добычи до 10,2 млн баррелей с сутки. В марте-апреле было падение. В июне вышли на уровень февраля. Это стоит денег производителю. Пока мы продаем нефть с дисконтом, который по мере выстраивания транспортных цепочек будет уменьшаться», – сказал Новак.

Определенная инфраструктура на востоке у России имелась. Например, нефтепровод мощностью 80 млн тонн. Европе этот разворот, по его мнению, грозит катастрофой.

«За счёт роста цен по газу в 3-4 раза, на нефть примерно в 2 раза, в Европе переплатят в этом году за энергоносители примерно €400 млрд. Это, на наш взгляд, не предел. Все может быть намного критичнее», – сказал Новак.

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