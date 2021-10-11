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11.10.2021 18:14 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса, Энергетика
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Европе придётся выбирать из двух страшных зол из-за нежелания запускать «СП-2» – эксперт

Евросоюз будет вынужден «изобрести» очередную эпидемию предстоящей зимой и объявить локдаун из-за энергетического кризиса,...

Евросоюз будет вынужден «изобрести» очередную эпидемию предстоящей зимой и объявить локдаун из-за энергетического кризиса, в который ЕС сам себя загнал, блокируя ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы пережить эту зиму, вариант для них только один – снова ввести локдаун. Потому что они стоят перед дилеммой: либо мы обогреваем население, они же избиратели, либо мы поддерживаем европейскую промышленность.

Что они придумают: запустят новый вирус из американских лабораторий на Украине или просто закупят миллион бракованных ПЦР-тестов, которые будут показывать рост коронавируса? Но дилемма перед ними стоит очень серьезная», – сказал Лосев.

По его данным, ежегодно Европа потребляет 430 млрд кубометров газа, из которого треть импортирует из России. В следующую пятилетку ЕС потребуется импортировать уже 550 млрд кубометров, поскольку растет энергопотребление (цифровая экономика оказалась очень энергозатратной).

«Вариантов для той же Германии практически нет. За что боролись, на то и напоролись. Блокировали «Северный поток» – «Газпром» теперь не может физически увеличить. Он уже поставил в Европу 145,8 млрд кубометров газа – по максимуму. Ничего сейчас они с этим сделать не смогут», – заключил Лосев.

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