Европе пророчат проблемы, невиданные со Второй мировой войны

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Происходящее между Россией и Западом приведет к конфликту на истощение, жертвой которого станет Европа. Впереди некогда успешные европейские государства, в частности Германию, ждут бунты и дефицит.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт рынка энергетики Владимир Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Демидова уже в этом году европейцам придется выбирать, на чем сэкономить, а от каких товаров отказаться и вовсе.

«Скорее всего, вся ситуация приведет к конфликту на истощение, в котором, к сожалению, у Европы нет шансов. Последний раз Европа испытывала проблемы где-то в районе Второй мировой войны. Если посмотреть на нашу страну, то, к сожалению, каждое поколение проходило через какой-то сложный период, поэтому для нас тяготы вряд ли будут проблемой. В то время, как в Европе появилось то поколение, которое буквально в этом-следующем году, придя в магазин, не сможет купить то, что хотело купить. Придется выбирать либо дешевле, либо в принципе не покупать тот товар. И это действительно большой шок. Как заявила Анналена Бербок, глава МИД Германии, действительно, если дальше у них продолжатся проблемы с энергоресурсами, то вполне вероятны бунты. Это не метафора, совершенно так и есть. Мы должны понимать, что в Германии, в Западной Европе не было такого», – заявил Демидов.

Напомним, Россия уведомила европейских контрагентов о сокращении поставок газа до 20% от прежнего объема. Это связано с выводом в ремонт мощностей «Газпрома». Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько это технически возможно. На этом фоне цена газа в Европе уже превысила 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.