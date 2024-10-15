Европейцам не удалось «подписать» страны Персидского Залива под «проукраинские обязательства» – Politico

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Politico сообщает, что страны Персидского залива не поддержали позицию ЕС по Украине.

Согласно проекту заявления, с которым ознакомился POLITICO, ЕС испытывает трудности в привлечении стран Персидского залива к участию в ряде проукраинских обязательств в преддверии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ это: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия), который состоится 16 октября в Брюсселе, отмечает издание.

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Саммит ЕС-Персидского залива, первый в своем роде, призван продемонстрировать единство во всем, от торговли до энергетики и безопасности. Однако совместное заявление, распространенное в понедельник, вместо этого подчеркнуло напряженные споры между ЕС и странами Персидского залива по поводу войны на Украине.

Например, в одном из отрывков ЕС предложил формулировку, призывающую все страны прекратить материальную помощь России и осуждающую Иран за предоставление Москве ракет и беспилотников для использования против Украины. Но страны Персидского залива вместо этого хотели более общей формулировки, призывающей все стороны прекратить отправлять оружие в зону конфликта.

В другом разделе страны Персидского залива предложили удалить абзац, в котором обещают улучшить совместную работу по обходу санкций — явный намек на санкции времен войны, введенные западными союзниками против финансов Москвы, и на их борьбу за их соблюдение. Объединенные Арабские Эмираты, одно из государств Персидского залива, участвовавших в саммите в среду, как сообщается, были особым раздражителем для западных союзников в вопросе уклонения от санкций.

Этот спор отражает сохраняющиеся трудности, с которыми сталкиваются ЕС и его западные союзники в привлечении других в свою коалицию для поддержки Украины и сдерживания России.

Тем не менее, хотя наиболее спорные вопросы, по всей видимости, не будут обсуждаться в среду, обе стороны, похоже, нашли общий язык по нескольким направлениям.

Согласно документу, они намерены осудить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает острую обеспокоенность в преддверии зимы, хотя Россия в тексте прямо не упоминается.