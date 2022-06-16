Европейцам предстоит битва с азиатами за «золотой» СПГ – Миллер

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«Газпром» является «поставщиком энергетической стабильности для друзей России».

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газпром» увеличил поставки газа в Китай за январь-май на 67,5%. Индия и Китай – это 30% мирового спроса. Они потребляют 32 млрд кубометров газа», – сказал Миллер.

По его данным, мировой спрос на газ снизился на 25 млрд кубометров, из которых 24 млрд приходятся на Европу. Что касается сжиженного газа, то он в условиях отсутствия принимающих мощностей – станет для ЕС «золотым». К тому же в очень скорой перспективе бороться за него придется с азиатскими покупателями.