Европейцам предстоит битва с азиатами за «золотой» СПГ – Миллер

16.06.2022  22:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Южная Азия


«Газпром» является «поставщиком энергетической стабильности для друзей России».

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» является «поставщиком энергетической стабильности для друзей России». Об этом сегодня на Петербургском международном...

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«Газпром» увеличил поставки газа в Китай за январь-май на 67,5%. Индия и Китай – это 30% мирового спроса. Они потребляют 32 млрд кубометров газа», – сказал Миллер.

По его данным, мировой спрос на газ снизился на 25 млрд кубометров, из которых 24 млрд приходятся на Европу. Что касается сжиженного газа, то он в условиях отсутствия принимающих мощностей – станет для ЕС «золотым». К тому же в очень скорой перспективе бороться за него придется с азиатскими покупателями.

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