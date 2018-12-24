Европейцев хотят пускать в Крым без виз

24.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Председатель Комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предлагает разрешить гражданам Европы приезжать на полуостров без виз.

Об этом он заявил в эфире радио «Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрос на это постоянно звучит от наших гостей из Европы. Интерес к Крыму в Европе за последнее время действительно вырос. Этому способствуют наши народные дипломаты. Европейцы едут в Крым, хотя для многих неудобно лететь через Москву. Если бы здесь был введен безвизовый режим на 10-20 суток во время курортного сезона, то я вас уверяю: туристов бы было намного больше», – сказал Гемпель.

Он полагает, что политика открытости будет способствовать разрушению в европе стереотипов относительно Крыма.

«Туристы приедут сюда, увидят привлекательный в курортном плане регион с положительной динамикой. Это разрушение стереотипов, которые закладываются СМИ и политической элиты Европы в умы граждан», – сказал Гемпель.

По его словам, ряд общественных объединений из Европы, в частности, из Германии, рассматривают возможность проведения в мае большого праздника, который будет привязан к немецкому празднику Майфест и к закладке одного из первых объектов экодеревни в Крыму.