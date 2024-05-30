Европейцев пугают «рукой Москвы», стоящей за удвоившимся числом кибератак

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За последние месяцы в ЕС удвоилось количество зафиксированных кибератак. Такие данные в интервью агентству AP привел глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар.

В ежегодном докладе ENISA за 2023 год говорится о росте хакерских атак с использованием вредительских программ, блокирующих доступ к содержимому компьютера до уплаты выкупа, а также атак против общественных институтов.

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Как поясняет агентство, выборы в Европарламент, а также другие выборы, в частности в парламент Великобритании и президента США, обострили внимание служб безопасности к потенциальным угрозам и «подрывным» кампаниям, финансируемым недружественно настроенными сторонами.

Не обошлось и без традиционной «руки Москвы». По оценке Лепассаара, за многими из атак могут стоять хакеры, связанные с Россией. «Это часть российской агрессивной войны, которую они ведут физически в Украине, но в цифровом виде также по всей Европе», – утверждает еврочиновник.

По словам Лепассаара, не все эти атаки были успешными. Многие из них, утверждает он, сначала были опробованы на Украине и только потом перенесены на страны ЕС. Одной из опасностей, на которые указал глава ENISA в интервью, является «дезинформация западных избирателей при помощи инструментов искусственного интеллекта». В частности, речь идет о видео- и аудиозаписях, созданных по технологии deepfake.