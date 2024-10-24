Европейцев раздражает русофобский пафос украинцев – Дроздов

Вадим Москаленко.  
24.10.2024 10:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, Украина


Европейские обыватели уверены в своей безопасности и очень злятся, когда слышат пафосные высказывания украинцев о «защите всего Запада». Об этом в своём видеоблоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, Запад продолжит стоять на своих позициях [относительно разрешения Украине применять их ракеты]. Потому что они – мудрые люди, о своей безопасности позаботились. И они, конечно, будут делать всё, чтобы сделать невозможным попадание искр войны в их пространство. Это правильно, с точки зрения Запада, и от этого надо отталкиваться», – сказал националист.

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Европейские обыватели уверены в своей безопасности и очень злятся, когда слышат пафосные высказывания украинцев...
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«Мы очень пафосно высказываемся, что типа «мы воюем за Европу». Европейцев злят такие формулировки. Потому что они – налогоплательщики и заботятся о своей безопасности. А вы если не заботились, если сосали тот российский газ 30 лет, развивали русский язык, дружили с врагом, так теперь разгребайте. Вы ж не члены ЕС и НАТО, так чего ЕС и НАТО должны разгребать. Это логика европейского обывателя. И она, по сути, правильная», – добавил русофоб.

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