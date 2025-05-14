Европейцы блефуют, реализуя линию США как младшие партнеры – украинский политолог

Все громкие заявления европейских лидеров, грозящих санкциями, вводом войск на Украину и – пустые слова. На самом деле, их позиция скоординирована с США, а сами страны Европы выступают в качестве младших американских партнеров.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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