Европейцы блефуют, реализуя линию США как младшие партнеры – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
14.05.2025 11:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Россия, США, Украина


Все громкие заявления европейских лидеров, грозящих санкциями, вводом войск на Украину и – пустые слова. На самом деле, их позиция скоординирована с США, а сами страны Европы выступают в качестве младших американских партнеров.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все громкие заявления европейских лидеров, грозящих санкциями, вводом войск на Украину и – пустые...

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«Сейчас европейская политика очень блефует. И далеко не все то, что мы слышим, соответствует тому, что на самом деле делается. Приезд «решительных» в Киев, несмотря на риторику, яркие заявления, он в итоге же какой-то материальный результат дал. Во-первых, стороны уверили Киев, что его не бросят и что в случае прекращения военных действий будут помогать и дальше. Это важная гарантия, это звучало. А во-вторых, судя по дипломатии этого дня, все это еще согласовывалось с американской администрацией, когда возникла эта опция переговоров 15 мая.

Европейцы покричали, покричали, а потом все приняли по факту: и санкции отодвинули, и ультиматум куда-то исчез. Поэтому я думаю, что здесь Соединенные Штаты работают с младшими партнерами, которые по-своему, но реализуют линию Соединенных Штатов. Я не вижу сейчас никакой особой субъектности в игре европейцев по поводу войны, скорее они выполняют роль психотерапевтов», – заявил Ермолаев.

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