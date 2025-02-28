Европейцы боятся, что Россия и США поделят Арктику без них

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Bloomberg пишет, что США и Россия всерьез рассматривают сотрудничество по арктическим торговым путям и разведке ресурсов в этом регионе.

«Американские и российские чиновники определили Арктику как потенциальную область экономического сотрудничества, по словам лиц, знакомых с ситуацией. Это часть более широкого потепления отношений, которое президент Дональд Трамп стремится достичь в отношениях с Москвой», – говорится в публикации.

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По словам источников, пожелавших остаться анонимными из-за закрытого характера такой информации, в своих дискуссиях американские и российские переговорщики обсуждали разведку природных ресурсов и торговых маршрутов.

Один из конфидентов агентства также отметил, что США также рассматривают сотрудничество в области разведки энергетических ресурсов как одну из стратегических целей.

«В последнее время обе стороны дали понять, что открыты к деловому партнерству и сотрудничеству, что вызвало беспокойство среди европейских и натовских союзников, пытавшихся изолировать Москву после ее полномасштабного вторжения в Украину три года назад. Один из собеседников отметил, что Вашингтон рассматривает арктическое сотрудничество как возможный способ посеять разногласия между Москвой и Пекином, однако выразил сомнения в успехе этой стратегии, учитывая, насколько теснее стали отношения между Россией и Китаем за последние годы, особенно после объявления их «партнерства без ограничений», – отмечается в материале.

Politico подтверждает эту информацию. По его данным, глава российского государственного фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии в этом месяце заявил, что сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике было среди обсуждавшихся «конкретных сфер взаимодействия»,

В конце прошлого года Пентагон обнародовал новую Арктическую стратегию, освещающую риск сближения Китая и России в регионе. Во времена администрации Байдена США стремились расширить свое военное присутствие и систему наблюдения в Арктике в ответ на растущее сближение Москвы и Пекина.

За последние годы Китай все больше сосредотачивается на Арктике, объявив себя в 2018 году «почти арктическим государством» и развивая в регионе интересы в сферах рыболовства, энергетики и транспорта.

Потенциальные новые торговые маршруты играют ключевую роль в китайской стратегии, предусматривающей создание «Полярного шелкового пути», соединяющего Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку, пишет Bloomberg.

Тем временем, активные прямые контакты Москвы и Вашингтона продолжаются. Как заявил Госдеп США, в этот четверг в Стамбуле представители США и России обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий. После контактов в Турции стороны договорились о новой встрече в ближайшем будущем. Переговоры в Стамбуле, длились больше шести часов.