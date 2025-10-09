Европейцы боятся краха всей финансовой системы после конфискации российских активов – укро-пропагандист

Игорь Шкапа.  
09.10.2025 18:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 308
 
Беспредел, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Финансы


Европейцы не хотят давать Украине достаточно денег для войны с Россией, но и конфисковывать замороженные активы ЦБ РФ они боятся.

Об этом в эфире телеканала «Эсперсо» заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы не хотят давать Украине достаточно денег для войны с Россией, но и конфисковывать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, почему в ЕС не могут принять решение о конфискации замороженных активов ЦБ РФ и передать их Украине, на что ее собеседник ответил, что не все так просто.

«Мы понимаем, чего боятся европейцы. Они боятся краха европейской финансовой системы. Они не понимают, как это сделать так, чтобы не оказаться в проигрыше. И пока они этого не поймут, мы будем иметь эту беду», – рассуждал русофоб.

Он говорит, что абсолютно согласен с премьером Бельгии, в депозитарии которой хранится основная часть замороженных активов.

«Который сказал, что, может, коалиция хочет стать коалицией тех, кто платит, и тогда не придется российские активы конфисковывать. Мы все время видим стремление решить проблему за счет инструментов, к которым ты боишься дойти. Это такая мечта – а, может, мы применим активы российские, а сами не будем платить, мы не хотим платить. Но российские активы страшно конфисковывать», – описывает логику европейцев Портников.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить