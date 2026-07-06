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Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины, НАТО не даёт воссоединиться с «большой Сербией») провела традиционное мероприятие в память 3 тысячах 267 сербах, убитых бошнякскими исламистами в Подринье во время распада Югославии с 1992 по 1995 годы.

Поминальную службу по мученикам провёл предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий и впервые посетили иностранные гости, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спасибо всем, кто находится здесь, в месте страданий нашего народа. А страдали они только потому, что были христианами, и до последнего вздоха стояли у своих дверей. С каждым годом нас здесь становится все больше», – сказал, обращаясь к гостям, свергнутый элитой Сараево при поддержке Европы со всех государственных постов лидер боснийских сербов Милорад Додик.

В этом году мероприятие в Братунаце посетили посол России в Боснии и Гецеговине Игорь Калабухов, а также американский пастор Марк Бернс, которого называют духовником президента США Дональда Трампа.

Белград представляли несколько министров, советник президента Вучича, а также отставленный под давлением Запада со всех государственных постов лидер Социалистического движения русофил Александр Вулин.

«Господа из ЕС, кто вам мешает и почему вы не отдаете дань уважения невинным сербским жертвам Подринье, зверски убитым в своих домах? Советник президента США и российский посол могут сделать это вместе, а вы нет?», – обратился к европейским лицемерам, проигнорировавшим это мероприятие, но ежегодно скорбящим по убитым исламистскими боевикам в день памяти фальшивого «геноцида в Сребренице», председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич.

Согласно выдуманному американскими политтехнологами фальшивому мифу о «геноциде в Сребренице», за один день 11 июля 1995 года сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин».

На деле же бойцы войска Республики Сербской, взяв городки Сребреница и Жепа, и эвакуировав оттуда женщин, детей и стариков, расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших с 1992 по 1995 годы более трех тысяч сербов разных полов и возрастов – от маленьких детей до глубоких стариков, в районе Подринья. При этом карательные налёты исламистов специально совершались на православные праздники.