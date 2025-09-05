Под внешним лоском европейских элит скрываются самые обычные «инфоцыгане», которые получили свои блага за счет дешевых российских энергоресурсов.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это стремление не быть, а казаться. То есть они кажутся вот такими воспитанными, благородными, на них дорогие костюмы, дорогие часы, они пахнут дорогими парфюмами, у них хорошая прическа, они выходят из дорогих автомобилей – и кажется, что они и есть те богатые, успешные прекрасные.

И они рассказывают: «Если вы хотите быть такими как мы, делайте то, что мы вам говорим».

Это на самом деле представители инфоцыганства, они создали эти искусственные иллюзии богатства и благополучия процветания», – отметила она.