«Европейцы ещё спросят Шольца, Драги и Макрона, откуда такие цены на газ» – Бортник

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Отказ от российского газа из-за решений руководства ЕС приведет к неизбежному росту цен, после чего от общества последуют вопросы к европейским политикам, которые это допустили.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе этот вопрос трансформируется не вопрос, почему вы не торгуете с Москвой. Он трансформируется в вопрос: «Почему за эти годы вы Джонсон, вы, Драги, вы, Шольц, вы, Макрон, не подготовились?». «Почему нет хранилищ, почему нет альтернативных контрактов, что это за дикость с «зеленым переходом», не просчитанное до конца? Кто виноват?». Вот так в Европе трансформируется этот вопрос в основном. Отсутствие российского газа на европейском рынке будет вести к росту его цены. Он физически, скорее всего, будет, но будет рост его цены, потому что придется поставлять более дорогой. Норвежский и сжиженный из Катара, США, Алжира, Азербайджана, есть механизмы, но цена на него вырастет. Вместе с тем, вырастет и социальный вопрос на справедливость, за ответственность к своим политикам, которые не смогли предвидеть, обеспечить, защитить, и все остальное», – заявил Бортник.